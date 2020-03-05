 ДТЭК Ахметова получил 15 миллиардов операционной прибыли

Об этом свидетельствуют расчеты компании Dragon Capital на основании данных холдинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

По курсу НБУ на 5 марта показатель EBITDA компании "ДТЭК Энерго" составил 15,11 млрд грн, что на 34% меньше, чем в 2018 году.

По данным Dragon Capital, в 2019 году продажи компании "ДТЭК Энерго" составили $2,98 млрд, что на 11% ниже, чем в 2018 году.

Рентабельность EBITDA ДТЭК в 20,4% остается высоким показателем по сравнению с финансовыми данными других компаний. Например, EBITDA маржа компании "Метинвест", которая также входит в СКМ Ахметова, за 2019 год составила 15,3%.

Также из отчетов ДТЭК следует, что холдинг в прошлом году выплатил почти $100 млн долга, в том числе и держателям евробондов. Эти облигации были выпущены в 2013 году.

Известно, что среди покупателей бумаг в 2013 и 2015 годах была компания ICU, совладелец которой Макар Пасенюк был финансовым советником прошлого президента Петра Порошенко.

В компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко работал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, за время руководства которого комиссия ввела так называемую формулу "Роттердам+" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагала, что в тариф закладывается стоимость угля по котировки в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину. После этого отбыло резкое подорожание еврооблигации ДТЭК.

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Как сообщалось, согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в прошлом году снизился на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн, валовая прибыль – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.

Напомним, в прошлом году НАБУ объявило подозрение Вовку в деле о злоупотреблении служебным положением при вводе формулы "Роттердам +", он объявлен в международный розыск. В ноябре 2019 года Высший антикоррупционный суд разрешил заочный арест Вовка.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил виллу Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.