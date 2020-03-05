[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.65 27.34
 Власть, Финансы
  167  0
Материалы по теме:
Все про:вирус (168) Гейтс (26) Китай (1265) финансирование (909) COVID-19 (44)

 Билл Гейтс пообещал потратить $100 миллионов на борьбу с коронавирусом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается поиском лекарства от коронавируса. Тысячи образцов лекарственных препаратов будут протестированы в Бельгии. Фонд заявил, что предоставит до $100 млн в качестве ответа на глобальную вспышку заболевания.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Профессор Йохан Нейтс, который будет проводить анализ в Лёвене, сказал, что он ожидает результатов в течение двух недель после прибытия образцов в Бельгию.

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс надеется, что среди 15 тыс. веществ есть одно или несколько, которые могут ингибировать новый коронавирус", - приводит The Guardian слова ученого.

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже случаи заражения были выявлены в 77 странах. По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек, умерли 3 110. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179690
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто Газ Кабмин Коломойский нефть Новости компаний ФГИ Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх