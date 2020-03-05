 Онлайн-сервисы для оплаты за газ используют 135 тысяч жителей Винниччины

В январе-феврале количество новых пользователей сервиса выросло почти на 24 тысяч, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-служба АО "Винницагаз".

В компании отмечают, что вовремя переданные показания газового счетчика учитываются при формировании счета к оплате за природный газ. Эта же информация является основанием для начисления платы за распределение газа на следующий "газовый год".

"На сегодня передать данные можно легко и быстро с помощью онлайн-сервисов АО "Винницагаз". Они обеспечивают непосредственную обратнуюя связь компании с каждым клиентом и возможность оперативного информирования потребителей о новостях рынка газа", – сказано в сообщении.

Для удобства передачи показаний газовых счетчиков функционирует целый ряд онлайн-сервисов "Винницагаз": "Личный кабинет" на сайте 104.ua; чат-бот 7104ua в Viber; мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light; смс на номер 7104; электронная почта contact@vn.104.ua; голосовое меню IVR. Справочную информацию можно получить в Контакт-центре компании по телефонам 067-01-10-104, (0432) 509-104.

По данным компании, самым популярным сервисом является "Личный кабинет" – многофункциональная интернет-платформа с высоким уровнем защиты персональных данных.

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"За февраль текущего года дистанционными сервисами показания счетчиков передали более 87 тыс. потребителей газа Винницкой области. На сегодня "Личный кабинет" на сайте 104.ua имеют более 135 тыс. клиентов компании. Кроме того, около 35 тыс. потребителей региона пользуются чат-ботом 7104ua в Viber. Это свидетельствует об удобстве и доступности сервисов для клиентов", – говорит начальник управления клиентского сервиса "Винницагаза" Алла Гнатюк.

В компании отметили, что почти все названные сервисы, за исключением Контакт-центра, работают круглосуточно, без выходных. Контакт-центр принимает телефонные звонки ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, на территории области функционируют 7 современных Центров обслуживания клиентов "Винницагаз", а также отделения клиентского сервиса на местах. Здесь потребители получают услуги в режиме офлайн. При необходимости менеджеры центров оказывают помощь клиентам в регистрации онлайн-сервисов. Каждый потребитель может выбрать для себя любой удобный способ передачи данных и обратной связи с компанией.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают почти 450 тыс. семей и 4,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 637,09 млн кубометров природного газа в год.