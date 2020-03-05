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 IATA признала улучшение безопасности полетов в Украине, – Криклий

Украина повысила уровень эффективности в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по результатам миссии ICАО в рамках Универсальной программы проверок контроля за обеспечением безопасности полетов, передает БизнесЦензор.

По словам министра, в период с 25 февраля по 3 марта ICАО провела миссию в Украине с целью проверки состояния обеспечения внедрения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPs) и соблюдения обязательств украины как члена Международной организации гражданской авиации (ІСАО).

"По предварительным результатам Координационного миссии Международной организации гражданской авиации по валидации, Украина повысила уровень эффективности в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов и управления этой системой. Аудиторы миссии отметили значительный прогресс по сравнению с результатами предыдущего аудита 2017 года во внедрении в Украине Стандартов и Рекомендуемой практики ICAO. Сейчас показатель эффективной имплементации соответствует среднеевропейскому и значительно превышает среднемировой уровень", – заявил Криклий.

Координационная миссия Международной организации гражданской авиации по валидации (ICVM) проходила с 8 областями проверки в рамках 8 Критических элементов (CE) государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179678
 
 
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