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 Страны ОПЕК и Россия договорились о дополнительном сокращении добычи нефти, – Reuters

Министры ОПЕК поддержали план о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими производителями на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в организации, передает БизнесЦензор.

Источники агентства также сообщили, что Россия согласна на дополнительное сокращение добычи, а не просто продление сделки ОПЕК+.

ОПЕК ждет, что дополнительный вклад в снижение добычи стран, не входящих в организацию, включая Россию, составит около 500 тыс. баррелей в сутки при совокупном сокращении на 1,5 млн баррелей в сутки.

Москва официально пока не озвучила свою позицию.

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ОПЕК проводит встречу в Вене в четверг, переговоры с участием других производителей, включая Россию, намечены на пятницу.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не увенчалось соглашением, поскольку Россия выступает против дополнительного сокращения добычи нефти, сообщил ранее источник в нефтяном картеле.

Как сообщалось, ранее несколько стран-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, предложили дополнительно снизить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки на фоне резкого падения цен на из-за распространения нового коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179670
 
 
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