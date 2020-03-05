 В мире открылось 83 новые водородные заправки

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на отчет H2Stations.

Карту заправок водородом можно найти по этой ссылке.

Согласно отчету, 36 водородных станций установили в Европе, 38 в Азии, 8 в Северной Америке и одну в Арабском регионе. Германия расширила свою сеть на 22 водородные станции, Корея на 18, а Япония на 11.

В конце 2019 года во всем мире действовало 432 станции заправки водородом. 330 из них были открыты для общественного пользования.

Число общественных водородных станций за последние пять лет выросло более чем в четыре раза. Еще 226 станций находятся на стадии планирования в специально отведенных местах.

Наибольшее количество водородных заправок в 2019 году было в Азии – 178 станций. 33 из них расположено в Корее и 114 – в Японии.

Это не удивительно, ведь именно в Японии изначально поступил в продажу первый в мире массовый автомобиль на водородных топливных элементах.

Еще 27 водородных заправок находится в Китае. Но они используются исключительно для заправки автобусов или грузовых парков.

В Европе на конец 2019 года было 177 водородных станций, 87 из которых находятся в Германии. На втором месте Франция, где расположено 26 станций и еще 34 готовится к введению в эксплуатацию.

Но если большинство водородных заправок Европы нацелены на общедоступность. То во Франции большинство станций рассчитаны на заправку автобусов и автопарков.

Увеличивается число заправок в Нидерландах. Там планируют построить 21 новую станцию. ВЫ Швейцарии работает только 4 станции, но еще 6 планируют достроить.

Большинство из 74 водородных станций в Северной Америке по-прежнему расположены в Калифорнии. Там находится с 48 станций. В 2019 году было открыто 4 новые заправочные станции, и еще 21 на этапе строительства.

Если вспомнить 2018 год, то тогда во всем мире появилось 48 новых водородных заправки. Больше всего – 96 открыли в Японии. 60 было открыто в Германии и 42 в США.

По итогам 2019 года сектор водородных топливных элементов показал рекордный рост – его суммарная емкость впервые превысила 1 ГВт*ч и выросла более чем на 40% по сравнению с 2018 годом.

H2Stations – это информационная служба Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). LBST является международной командой экспертов-консультантом по устойчивой энергетике и мобильности.