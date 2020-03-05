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Все про:Газ (4184) Коломойский (1069) ОПЗ (300) ФГИ (666) Хомутынник (55)

 Компания Коломойского станет поставщиком газа для "Одесского припортового завода" (обновлено)

Новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

Как передает БизнесЦензор, об это первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам Щурикова, "Укрнефтебурение" предоставило лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида в размере $77, аммиака – $39,5.

"Поздравляю Михаила Бакуненко с победой. Официальный результат будет обнародован 10 марта", – добавил Щуриков.

При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступали против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ.

В свою очередь Игнатовский заявил, что победитель конкурса на давальческую поставку сырья еще не определен окончательно, сообщает пресс-служба ОПЗ.

Глава набсовета ОПЗ отметил, что 5 марта на предприятии начался второй этап конкурса по отбору компании-партнера для дальнейшей работы завода при участии представителей шести отобранных ранее компаний: IBE Trade (США) ООО "Торговый Дом "Сокар Украина", MADDOX SA (Швейцария), АО "ДК "Укрнефтебурение", ООО "Юг Газ" и ООО "Агро Газ Трейдинг".

В ходе заседания были раскрыты ценовые предложения компаний, после чего состоялись торги.

"Мы определили компанию, которая предоставила наиболее выгодное экономически предложение. Но членам правления надо еще немного времени, чтобы провести переговоры с этим участником и задать уточняющие вопросы для окончательного решения", – отметил и.о. председателя правления-директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

Согласно сообщению, правление ОПЗ утвердил победителя отбора 10 марта.

ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, ее совладельцами являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у окружения Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".

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Как сообщалось, 2 марта замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко прекратил полномочия двух членов наблюдательного совета ПАО "Одесский припортовый завод" - экс-директора по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл" Владислава Войтенко и советника гендиректора ПАО "Укртранснафта" Игоря Рубана, назначенных 26 ноября прошлого года как внештатные советники главы Фонда.

Вместо Войтенко и Рубана новыми членами набсовета ОПЗ назначены начальник отдела организации работы набсоветов Фонда Людмила Есипенко и внештатный советник главы Фонда Александра Васильченко.

Напомним, в январе ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по поручению главы Фонда госимущества объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

Новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря сообщил, что обновленный набсовет ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит заводу дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179665
 
 
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Беня всех купит, продаст в три дорога и снова купит по дешевке!
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Ну не зря-же он клоуна назначил делать вид, что он президент.
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Молодец.

Гетьман Игорь Коломойский.

Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .

Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.

Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.

Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.

Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.

Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.

А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили

Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.
От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и МВФ,
Копыта Сороса социопата почти уже там
А конфетным племенам и предателям - Мат.
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В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко----соувпадение?
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Зачем ему вообще деньги? Судя по его образу жизни они ему особо не нужны. Просто видимо еврейская натура берёт верх.
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