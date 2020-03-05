 Фонд госимущества готовит решение о смене близкого к Коломойскому главы "Центрэнерго"

Об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил в кулуарах конференции по управлению госимуществом в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы ФГИ, такие действия не нарушают введенный ранее судом в качестве обеспечительной меры запрет.

Сенниченко уточнил, что судебное определение запрещает вносить изменения в госреестр, однако ФГИ и ранее сталкивался с подобными случаями, поэтому будет добиваться реализации государством своих прав мажоритарного акционера.

В своем выступлении на конференции Сенниченко продемонстрировал план-график большой приватизации в 2020 году, согласно которому конкурс по продаже "Центрэнерго" запланирован на конец этого года.

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Как сообщалось, 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с занимаемой должности. Перед голосованием Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

В то же время 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

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Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Игорю Коломойскому.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.