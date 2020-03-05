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 "Ощадбанк" объявил конкурс на должность главы правления

Государственный "Ощадбанк" опубликовал объявление о проведении конкурса на должность председателя правления банка.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с решениями Наблюдательного совета объявляется конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины", - говорится в сообщении.

Заявки от кандидатов принимаются до 26 марта.

Претендент на должность председателя правления "Ощадбанка" должен иметь полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из следующих отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право.

Также кандидат должен иметь дополнительное образование в сфере корпоративного управления или специальные дипломы/сертификаты, в т.ч. ведущих международных центров по профессиональному развитию является преимуществом.

От кандидата требуется владение деловым украинским, русским и английским языками; наличие стажа работы в банковском секторе в совокупности не менее чем десять лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет.

Также кандидат должен иметь глубокие практические знания по банковскому делу, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках; ппыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений; опыт работы с неработающими кредитами NPL и др.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179658
 
 
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