 "Ощадбанк" объявил конкурс на должность главы правления

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с решениями Наблюдательного совета объявляется конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины", - говорится в сообщении.

Заявки от кандидатов принимаются до 26 марта.

Претендент на должность председателя правления "Ощадбанка" должен иметь полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из следующих отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право.

Также кандидат должен иметь дополнительное образование в сфере корпоративного управления или специальные дипломы/сертификаты, в т.ч. ведущих международных центров по профессиональному развитию является преимуществом.

От кандидата требуется владение деловым украинским, русским и английским языками; наличие стажа работы в банковском секторе в совокупности не менее чем десять лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет.

Также кандидат должен иметь глубокие практические знания по банковскому делу, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках; ппыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений; опыт работы с неработающими кредитами NPL и др.