 Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире. ФОТО

Как сообщается на сайте Монетного двора, всего будет выпущено не более 10 таких монет, передает БизнесЦензор.

"Как единственный монетный двор в мире, изготавливающий монеты из 99,999% чистого золота, 10-килограммовое произведение предлагает коллекционерам уникальный опыт роскоши", – отмечается в сообщении.

На аверсе монеты изображено изображение Ее Величества Королевы Елизаветы II, на реверсе – традиционный для канадских монет кленовый лист.

"Мы гордимся тем, что создали монету "Золотой кленовый лист" весом в 10 кг с чистотой 99,999% как исключительное выражение одной из самых востребованных и желанных золотых монет в мире", – отметила президент и главный исполнительный директор Королевского монетного двора Канады Мари Лемей.

"We've done this in response to our customers' desires."



Our Senior Manager of Public Affairs Alex Reeves spoke with @KitcoNewsNOW about the 10 kilo Gold 🍁 at the 2020 Prospectors and Developers Association of Canada Conference. pic.twitter.com/1K6s3RK9ah