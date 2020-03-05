[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.65 27.34
 Транспорт
  1925  1
Все про:вокзал (63) Киев (2455) Укрзализныця (2662) МАФы (18)

 "Укрзализныця" обещает снести 26 ларьков и "наливаек" на центральном вокзале Киева

К концу недели АО "Укрзализныця" обещает снести 26 МАФов и торговых точек на станции Киев-Пассажирский.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Под ликвидацию подпадет 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала, сообщил член правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский.

По его словам, демонтаж МАФов на вокзале продолжается с осени прошлого года. "В прошлом году мы ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади, а уже в эту пятницу стартует вторая масштабная волна демонтажа МАФов", - отметил Целеевский.

В частности, компания планирует снести 10 МАФов, расположенных на площади у западного подземного перехода и еще 16 точек - в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы.

"Под ликвидацию попадают торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю", - сообщает "Укрзализныця".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179645
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
26 уберут и 46 установят.
Руководству вокзала надо обучать детей в Англии.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто Газ Кабмин Коломойский нефть Новости компаний ФГИ Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх