[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.65 27.34
 IT
  166  0
Все про:США (2592) Госспецсвязь (26) кибербезопасность (216) USAID (22)

 США готовы выделить Украине $48 миллионов на кибербезопасность

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить $38 млн на новый проект по обеспечению кибербезопасности объектов критической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации по итогам очередного раунда киберконсультаций между Украиной и США, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, выделенные в рамках проекта средства в течение следующих четырех лет планируется направить в том числе на поддержку совершенствованию нормативно-правовой базы, повышение кадрового потенциала и налаживание государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности в Украине.

Кроме того, США объявили о готовности выделить $8 млн помощи на усиление систем кибербезопасности, в дополнение к ранее выделенным в 2017 году $10 млн.

"Делегации рассмотрели текущие и предложенные американской стороной проекты помощи по кибербезопасности, в частности по усилению кибербезопасности критической инфраструктуры, разработке и реализации национальной киберстратегии, повышении уровня киберзащиты, реагирование на киберинциденты и обмена информацией, повышение осведомленности о кибербезопасности для всех заинтересованных сторон, а также подготовки кадров с обеспечения безопасности промышленных систем управления и цифровой криминалистики", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179644
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто Газ Кабмин Коломойский нефть Новости компаний ФГИ Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх