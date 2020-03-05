 АМКУ согласовал передачу в концессию порта Херсон

Как сообщает пресс-служба Комитета, АМКУ пришел к выводу, что концессия не ведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, передает БизнесЦензор.

Комитет установил, что ООО "Рисоил-Херсон", с учетом отношений контроля, осуществляет деятельность, в частности, по перевалке грузов в морских торговых портах "Черноморск" и "Южный".

"Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%", – отмечается в сообщении.

Учредители ООО "Рисоил-Херсон" – компании ООО "Петро Ойл энд Кемикалс" и швейцарская Risoil SA – планируют осуществить инвестиции в проект в размере 215,74 млн грн.

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Как сообщалось, компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

"Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании - 40%.

"Рисойл-Херсон" планирует создать в Херсонском порту региональный логистический хаб, создав условия для экспорта продукции, производимой в Херсонской области и ближайших регионах, на международные рынки. Предполагается создание логистических цепочек и развитие речного грузового сообщения с учетом экономического потенциала Днепра.

Компания намерена модернизировать инфраструктуру Херсонского морского торгового порта за счет обновления мощностей хранения, покупки новой техники и кранов, внедрения информационных технологий. Ожидается, что объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет увеличатся в три раза.

Планируется строительство завода по переработке отрубей и завода по переработке сои.

Общие инвестиции компании-концессионера составят 300 млн грн, гарантированный ежегодный концессионный платеж будет составлять почти 12 млн грн, еще 18 млн грн компания пообещала направить на развитие местной инфраструктуры.