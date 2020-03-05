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 Продажи электрокаров в Украине увеличились на 67%

В феврале украинцы приобрели и поставили на учет 663 электромобиля, из которых только 29 шт. были новыми. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге выросли на 67%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

Основную массу зарегистрированных в минувшем месяце электромобилей составили легковые авто – 623 шт.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf. В феврале украинскую прописку получили 252 автомобиля этой модели.

С большим отрывом от лидера рынка на втором месте Tesla Model S. Этот электрокар выбрали 57 автомобилистов.

Еще одна Тесла вошла в тройку бестселлеров февраля – Tesla Model 3, в зачете которой 56 регистраций.

Из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 38 шт. были Renault Kangoo Z.E.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179640
 
 
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