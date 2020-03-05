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 IATA ухудшила прогноз выручки авиакомпаний из-за коронавируса

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз выручки мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Теперь она ожидает, что потери могут составить от $63 млрд (включая $22 млрд в Китае) при сохранении текущей ситуации с заболеванием до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса.

В конце февраля IATA оценивала снижение выручки из-за вспышки заболевания в $29,3 млрд исходя из ожиданий, что влияние вируса будет в основном ограничено рынками, связанными с Китаем. С тех пор COVID-19 был обнаружен более чем в 80 странах, и снижение спроса на бронирование авиаперелетов вышло за пределы КНР.

"Финансовые рынки отреагировали сильно. С момента начала заболевания котировки акций авиакомпаний упали почти на 25%, что примерно на 21 процентный пункт больше, чем снижение, которое произошло на тот же момент во время SARS (эпидемия атипичной пневмонии - прим.ИФ) в 2003 году", - отмечается в сообщении ассоциации.

В это падение цен акций трейдеры уже заложили то, что авиакомпании понесут потери более значительные, чем предполагала IATA ранее.

"Многие авиакомпании сокращают перевозочные мощности и принимают экстренные меры для снижения затрат. Правительства должны учесть это. Авиакомпании делают все возможное, чтобы оставаться на плаву, выполняя жизненно важную задачу объединения экономик мира", - заявил глава ассоциации Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в сообщении.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179631
 
 
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