 В Киеве запустили связь 4G на первой станции метро

Об этом говорится в совместном заявлении трех мобильных операторов "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell, сообщает БизнесЦензор.

"С 5 марта 2020 года три мобильные оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена – Академгородок. Это первая станция столичной "подземки", где стал доступен скоростной мобильный интернет", - говорится в сообщении.

Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП "Киевжилспецэксплуатация".

В рамках этого договора операторы могут модернизировать часть оборудования, установленного на станции "Академгородок", до стандарта 4G.

"Но для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена", - заявляют операторы.

Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета – 12 марта, – то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях – до конца 2020 года.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.

Сейчас для развертывания 4G на станции Академгородок Киевстар, Vodafone Украины и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20 МГц, 20 МГц и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. Но в будущем также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.