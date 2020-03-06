 Белое золото – модная находка нового сезона

Лучшие мастера Столичной Ювелирной Фабрики, крупнейшего производителя ювелирных украшений в Киеве, который уже не один десяток лет радует своих поклонников неизменным качеством и современным дизайном своих изделий, позаботились о том, чтобы прекрасные дамы смогли подчеркнуть свою красоту лучшими и самыми оригинальными украшениями! Именно теперь, в преддверии весны, Столичная Ювелирная Фабрика представляет крупнейший в Украине выбор ювелирных украшений из белого золота, среди которых можно найти подарок для себя, близкого человека на любой вкус!

Новый сезон - новые украшения - новая ты!

Белое золото - ледяное пламя твоей красоты и стиля!

Почему белое золото так стремительно получает новых сторонников? Ведь само словосочетание "белое золото" у многих людей может вызвать изумление!

Считают, что золото - это солнце, которое застыло в изысканном металле, ярко-желтое и сияющее теплым огнем. Но человек всегда желает совершенствовать даже те вещи, которые являются совершенными от природы.

Поэтому появление белого золота и мода на украшения из него стало вполне естественным новым витком в непрерывном развитии ювелирной моды. Белое золото - это совершенно белое пламя, от ледяного сияния которого невозможно отвести взгляд.

Мастера Столичной Ювелирной Фабрики позаботились о том, чтобы любые украшения из белого золота, такие актуальные этой весной, было легко приобрести как в фирменном ювелирном магазине, так и по каталогу интернет-магазина, воспользовавшись удобной системой доставки и по максимально выгодным ценам.

Оригинальные, модные и современные украшения из белого золота - серьги, кольца, браслеты и цепочки - все чего хочешь! За тобой - только выбор!

• Любое украшение, изготовленное из белого золота, будет выглядеть изысканно и совершенно. Например, кольцо из белого золота акцентирует утонченность стиля и подчеркнет продуманность образа. Разноцветные драгоценные камни, украшающие такое кольцо, на фоне белого золота будут сиять еще ярче, а прозрачный, как чистая вода бриллиант, будет поражать настоящим аристократическим, роскошным блеском.

• Если же есть желание купить серьги из белого золота - выбор на самом деле впечатляющий. С камнями или без него, в классическом или ультрасовременном стиле, серьги из белого золота подчеркнут нежную кожу лица и яркий блеск глаз.

• Очень нежно и изысканно выглядят и крестики из белого золота. Такие украшения будут уместны и для ребенка, и для взрослого человека. Холодный, сдержанный отблеск такого украшения не привлечет излишнего внимания, но многое скажет о непревзойденном вкусе и чувстве стиля своего владельца.

• Отдельного внимания заслуживают кольца из белого золота. Такое ювелирное изделие станет не только символом любви и верности, но и любимым украшением, которое будет гармонично смотреться к любому стилю одежды и с любыми другими украшениями.

Холодный блеск белого золота как ничто другое способен подчеркнуть современный дизайн украшений, предоставив им акцент ультрамодного стиля. А вот классика - приобретает новый, необычный, волшебный вид! И все это - блестящее и ярко-белое - в магазинах и каталогах Столичной Ювелирной Фабрики по самым низким в Украине ценам от производителя!