 "Укрзализныця" запустит 22 дополнительных поезда к 8 марта

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 5 марта 2020 назначены 22 дополнительных поезда к 8 Марта. Также три поезда совершат дополнительные рейсы, а один будет курсировать по удлиненным маршруту", - сообщает "Укрзализныця".

Дополнительные поезда будут назначены на маршрутах из Киева во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Рахов, Хмельницкий, Жмеринку, Винницу, Николаев, Одессу, Кривой рог, Запорожье, Днепр.

Также дополнительные поезда будут назначены на маршрутах Покровск – Харьков, из Одессы в Днепр, Ужгород, Кривой рог, Винницу, из Черкасс во Львов.