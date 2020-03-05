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Все про:поезд (733) Укрзализныця (2660) 8 марта (3)

 "Укрзализныця" запустит 22 дополнительных поезда к 8 марта

АО "Укрзализныця" запустит 22 дополнительных пассажирских поезда к 8 марта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 5 марта 2020 назначены 22 дополнительных поезда к 8 Марта. Также три поезда совершат дополнительные рейсы, а один будет курсировать по удлиненным маршруту", - сообщает "Укрзализныця".

Дополнительные поезда будут назначены на маршрутах из Киева во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Рахов, Хмельницкий, Жмеринку, Винницу, Николаев, Одессу, Кривой рог, Запорожье, Днепр.

Также дополнительные поезда будут назначены на маршрутах Покровск – Харьков, из Одессы в Днепр, Ужгород, Кривой рог, Винницу, из Черкасс во Львов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179604
 
 
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