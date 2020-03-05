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 Рынок подержанных авто в Украине в 4,4 раза превысил продажи новых

За два месяца 2020 года украинцы поставили на учет 61 тыс. подержанных легковых авто, привезенных из-за границы. Таким образом, первичный рынок подержанных авто почти в 4,4 раза превысил продажи новых машин.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

Новых легковых автомобилей с начала года было реализовано 14 тыс. шт.

Самым популярным среди импортированного секонд-хенда легковым автомобилем в Украине остается Volkswagen Passat. С начала года украинцы привезли и зарегистрировали 3585 подержанных таких моделей.

Вторым стал Renault Megane, за два месяца на украинские номера перешли 3485 авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 3307 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 2675 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus, с января по февраль – 2310 шт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179588
 
 
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