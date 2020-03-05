[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.65 27.34
 Финансы, Корпоративные отношения, Инвестиции
  3378  8
Все про:банки (3804) Проминвестбанк (157)

 "Проминвестбанк" продан на торгах за 268 миллионов

Пакет из 99,7726% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,709 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующая информация размещена на сайте биржи в разделе "Итоги торгов" без указания покупателя. Начальная стоимость пакета составляла 266,049 млн грн.

ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки из-за потери дочернего "Проминвестбанка".

В сообщении ВЭБа говорится, что акции ПИБа были проданы на аукционе 4 марта за 268,7 млн грн несмотря на запрет Стокгольмского арбитража. Информацией о покупателе ВЭБ не располагает.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, процитированный в сообщении.

Напомним, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил заявление Министерства юстиции и отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по требованию ВЭБ.РФ, разрешив исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа.

В мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179582
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для зеленьіх, как и для пуйла, международньіе судьі не указ?

Два дня назад:
"Стокгольмский арбитраж подтвердил решение о запрете любых действий, направленных на принудительную продажу акций украинского "Проминвестбанка", дочерней организации российской госкорпорации ВЭБ."
 показать весь комментарий
 
Новосад не будь дурой, может ещё Тюменского суда признать. В Крыму когда отбирали активы, чего не воняла
 показать весь комментарий
 
алик, меньше бухай.
Украина ОБЯЗАНА вьіполнять решения европейских судов.
А на тюменские должна забить.
 показать весь комментарий
 
 
Я с тупыми дурами и сосками не спорю
 показать весь комментарий
 
С дурами, возможно, и не споришь, не знаю, не слежу.
А со мной споришь.
 показать весь комментарий
 
а тебе и незачем... - от умный же мальчег... но алик...
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто ВР Евросоюз Зеленский Кабмин Новости компаний парламент Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх