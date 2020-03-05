 Коломойский добился продажи акций "Проминвестбанка" за 268 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Соответствующая информация размещена на сайте биржи в разделе "Итоги торгов" без указания покупателя. Начальная стоимость пакета составляла 266,05 млн грн.
В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила о намерении взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.
В сообщении ВЭБа говорится, что акции ПИБа были проданы на аукционе 4 марта за 268,7 млн грн несмотря на запрет Стокгольмского арбитража. Информацией о покупателе ВЭБ не располагает.
"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, процитированный в сообщении.
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Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.
За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.
ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.
"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.
По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.
Два дня назад:
"Стокгольмский арбитраж подтвердил решение о запрете любых действий, направленных на принудительную продажу акций украинского "Проминвестбанка", дочерней организации российской госкорпорации ВЭБ."
Как воспримут зарубежньіе инвесторьі, которьіх зовет-зовет, никак не дозовется преЗедент, решения украиских инстанций, судов, которьіе игнорируют решения Стокгольмського арбитража?
Недавно немцьі заявили, что их интересуют не няни от Зе, а цивилизованная судебная система в Украине.
Все ж вони вчинили шляхетно, коли протягом 2009 року повиганяли з банку майже усіх клієнтів, персонал та позакривали усі відділення. Чим цей придуркуватий банк займався потім напевно сказати не можу, але те, що його оцінили у 269млн.грн.дозволяє припустити що нічим цікавим.
Похоже Беня просто отжал за копейки жирный кусок.
Молодец.
Герои Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !