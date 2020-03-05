[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.65 27.34
 Финансы, Корпоративные отношения, Инвестиции
  6882  22
Все про:банки (3807) Коломойский (1069) Проминвестбанк (158) Внешэкономбанк (108)

 Коломойский добился продажи акций "Проминвестбанка" за 268 миллионов

Пакет из 99,7726% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,709 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующая информация размещена на сайте биржи в разделе "Итоги торгов" без указания покупателя. Начальная стоимость пакета составляла 266,05 млн грн.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила о намерении взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

В сообщении ВЭБа говорится, что акции ПИБа были проданы на аукционе 4 марта за 268,7 млн грн несмотря на запрет Стокгольмского арбитража. Информацией о покупателе ВЭБ не располагает.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, процитированный в сообщении.

Читайте также: Украине не удалось оспорить решение Стокгольмского арбитража по "Проминвестбанку", – ВЭБ

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро. 

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179582
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Если позволите, маленькое дополнение. Беня за 10 млн долларов купил то , за что Украина заплатит 200 млн евро. Зря что ли он своего поца на Банковую заводил????
 показать весь комментарий
 
Для зеленьіх, как и для пуйла, международньіе судьі не указ?

Два дня назад:
"Стокгольмский арбитраж подтвердил решение о запрете любых действий, направленных на принудительную продажу акций украинского "Проминвестбанка", дочерней организации российской госкорпорации ВЭБ."
 показать весь комментарий
 
Ага...В белых...только тапочках! большего проходимца , чем Беня , еще поискать...Будет он для лохов-граждан что то дбать.Всрались вы ему...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для зеленьіх, как и для пуйла, международньіе судьі не указ?

Два дня назад:
"Стокгольмский арбитраж подтвердил решение о запрете любых действий, направленных на принудительную продажу акций украинского "Проминвестбанка", дочерней организации российской госкорпорации ВЭБ."
 показать весь комментарий
 
 
Я не Анна Новосад.

Как воспримут зарубежньіе инвесторьі, которьіх зовет-зовет, никак не дозовется преЗедент, решения украиских инстанций, судов, которьіе игнорируют решения Стокгольмського арбитража?
Недавно немцьі заявили, что их интересуют не няни от Зе, а цивилизованная судебная система в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
У 2008 році москалі придбали ПІБ за 2,7 млрд долярів, а у 2020-му покрили ним борги на суму 269млн грн.? )))
Все ж вони вчинили шляхетно, коли протягом 2009 року повиганяли з банку майже усіх клієнтів, персонал та позакривали усі відділення. Чим цей придуркуватий банк займався потім напевно сказати не можу, але те, що його оцінили у 269млн.грн.дозволяє припустити що нічим цікавим.
 показать весь комментарий
 
Там одно здание в Киеве на пр.Черновола больше стоит.
Похоже Беня просто отжал за копейки жирный кусок.
 показать весь комментарий
 
 
Если позволите, маленькое дополнение. Беня за 10 млн долларов купил то , за что Украина заплатит 200 млн евро. Зря что ли он своего поца на Банковую заводил????
 показать весь комментарий
 
 
Они уже в открытую начали грабить Украину, Вова Зелёнкин скоро появиться в ФОРбсе
 показать весь комментарий
 
 
...капец! Коломойский добился продажи акций "Проминвестбанка" за 268 миллионов - Цензор.НЕТ 2737 Беня таки не промах Коломойский добился продажи акций "Проминвестбанка" за 268 миллионов - Цензор.НЕТ 2737 ....такая шара подвалила и пофигу все стокхольмы...ой.ц, захен вей.. ...ай да Беня..вот кого премьером ставить и давно уже нужно было..жили бы в костюмах все белых ...как в Рио-...или Лосе- ...эх.. ..а так шмыгаем на самокатах каких то помоешных...жесть!!! Коломойский добился продажи акций "Проминвестбанка" за 268 миллионов - Цензор.НЕТ 7069
 показать весь комментарий
 
Ага...В белых...только тапочках! большего проходимца , чем Беня , еще поискать...Будет он для лохов-граждан что то дбать.Всрались вы ему...
 показать весь комментарий
 
 
Дожила Украина, катер построить не может, имея судостроительные заводы. Обдираловка знатная идёт-узаконенная, комар носа на подточит. Пока пробные шары-прокатит-не прокатит. Прокатит, пойдёт распил на полную мощь, пацаны дорвались до корыта, дальше будет….
 показать весь комментарий
 
 
Во дал прикурить.
Молодец.

Герои Украины .

И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто Газ Кабмин Коломойский нефть Новости компаний ФГИ Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх