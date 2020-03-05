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Все про:Киев (2453) застройка (63) Вавриш (16) Исаенко Дмитрий (2)

 Вавриш и Исаенко незаконно застроят береговую линию Подола, – СМИ

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 января выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Документ подписал заместитель директора Департамента Юрий Таций.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Этими градостроительными условиями и ограничениями предусматривается реконструкция существующих зданий под "многофункциональный комплекс".

Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га. Первые две находятся на праве постоянного пользования у ПАО "Киевский речной порт", а третий - в аренде у ПАО "Торгречтранс". Все эти участки в соответствии с Генпланом является территорией общественной застройки. Следовательно, строительство жилья на них запрещено.

В Киеве является распространенной схема выдачи исходных данных на строительство "многофункциональных комплексов" на территории общественной застройки, где по факту, вопреки закону, строится жилье.

Предельная высота объекта на ул. Набережно-Крещатицкая указана на уровне не выше 27 м. Вместе с тем, окончательную высоту будут определять проектной документацией.

Участки, где запланировано строительство, находятся в пределах исторического центра Киева, поэтому соответствующие согласования и разрешения на застройку должны предоставить органы охраны культурного наследия.

Девелоперская компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development рекламирует этот "многофункциональный комплекс" как ЖК "Новый Подол", где кроме квартир также планируется строительство офисов и культурного центра.

Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group нардепа от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Дмитрия Исаенко.

Инвестором строительства является ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд", руководителем которого является Ваврыш. Как известно, эта фирма вместе с ПАО "Киевский речной порт", представителем которого ранее был Ваврыш, участвует в застройке Рыбальского полуострова неподалеку.

Основными владельцами ПАО "Торгречтранс" является Светлана Смолий (16%), компания из Лихтенштейна Villon Aktiengesellschaft (15%), а также ООО "Инком-Инвест" (59%), основным конечным владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.

Владельцами ПАО "Киевский речной порт" стали экс-глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский и нынешний нардеп Нестор Шуфрич.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179581
 
 
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Це будівництво повністю заблокує багатостраждальний Подільський міст і метро на Троєщину ! КМДА ви, що з дуба впали ? Це злочин проти 3 мільйонного міста !!!
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Да в Киеве таких "злочинів" на каждом шагу! Чего стоят все незаконные столичные стройки, их в Киеве несколько сотен, и где вопросы от офиса генпрокурора? где вопросы от продажных райадминистраций?
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Киева уже нет..
есть Криволугодонецк,и ситуация ухудшается..
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Пока Зеленский у власти,у Вавриша еще есть 4 года,потом может произойти жепа как с Укрбудом. На картинках комплекс перспективный,красивый.
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Вавриш и при Пете себя хорошо чувствовал.
Быть другом мера - выгодно при любой погоде.
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Все правильно, одни подонки у власти, другие подонки загаживают Киев своими "розбудовами" - все равно им в Киеве не жить, нагадили, срубили бабла и свалили в Европу.
Эта страна обречена.
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