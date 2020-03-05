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Все про:электронное декларирование (241) Малюська Денис (13)

 Министр юстиции Малюська задекларировал 2 миллиона доходов

Министр юстиции Украины Денис Малюська указал 2 млн 80 тыс. 453 грн доходов в е-декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, заработная плата составила 927 937 грн, доход от занятия предпринимательской деятельностью – 75 тыс. 637 грн, "дополнительное благо" от партии "Слуга народа" - 20 тыс. 841 грн, пенсия – 1 056 038 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 1 080 588 грн доходов.

Также он указал 102 тыс. 390 грн и $44 тыс. 511 на банковских счетах, а также 45 тыс грн наличными, а жена – 135 тыс. 600 грн и $1 тыс. 951 на банковских счетах.

Малюська владеет квартирой (34,6 кв. м) в Киеве, а также в декларации указана квартира (72,4 кв. м) в Киеве, квартира (249,3 кв. м) и земельный участок (781 кв. м) в Юровке Киевской области в собственности третьих лиц.

Кроме того, в совместной собственности с супругой у министра есть автомобиль Mazda 5 2008 года выпуска.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Малюськи министром юстиции Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179576
 
 
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