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 Британская авиакомпания Flybe разорилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe, крупнейший авиаперевозчик Европы, перешла под внешнее управление с 5 марта после отказа правительства выделить ей в кредит 100 млн фунтов. Все рейсы Flybe отменены. Одной из причин компания назвала эпидемию коронавируса, вызвавшую спад спроса, передает BBC News.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В пресс-релизе перевозчик призвал пассажиров с уже купленными билетами не выезжать в аэропорты.

В компании работают 2000 сотрудников, они могут лишиться работы, отмечает ВВС.

Гендиректор Flybe Марк Андерсон разослал подчиненным письмо, в котором объяснил, что несмотря на все усилия менеджмент не сумел найти решения, которое позволило бы компании найти деньги на продолжение работы. Ситуацию он назвал безвыходной и сказал, что ему очень жаль, что так вышло. Он напомнил, что компания была ключевым игроком британской авиации на протяжении 40 лет, и теперь страна потеряла один из крупнейших активов (пересказ по Daily Telegraph).

Проблемы с финансированием обострились у Flybe в январе. После этого последовали семь недель переговоров с правительством о финансовой помощи. Окончательный отказ в предоставлении госкредита компания получила 4 марта. Функции внешней администрации получила аудиторская компания EY.

Министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что правительство в экстренном порядке начало работу по передаче отмененных рейсов Flybe другим авиакомпаниям и операторам автобусных и железнодорожных перевозок. От имени правительства он также обещал помочь сотрудникам Flybe найти новую работу.

В предыдущих ситуациях краха туроператора Thomas Cook и авиакомпании Monarch Airlines, британское Управление гражданской авиации по приказу Минтранса организовывало транспортировку на родину всех клиентов этих компаний, оказавшихся за границей.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19, которая началась в Китае в декабре, с января вводятся ограничения в транспортном сообщении - сначала с Китаем, а затем и с другими странами, куда добралась инфекция. Авиакомпании отменяют рейсы и несут потери. Также страдают туристические компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179570
 
 
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