 Потребление газа в Днепре снизилось на 14%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза" сообщает БизнесЦензор.

Снижение объемов газопотребления на 41,3% или на 12,8 млн. куб. м специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий. Уменьшили объемы потребленного газа бытовые потребители, использовав на 67,5 млн. куб. м (26%) меньше газа. Теплоснабжающие предприятия снизили объемы потребленного энергоресурса на 5,8 млн. куб. м (2,6%), что обусловлено аномально теплой зимой.

"Тариф на распределение природного газа, утвержденный для АО "Днепрогаз" государственным регулятором с 01.01.2020 года, составляет 66 коп с НДС за 1 кубометр распределенного газа. Из них только 13 копеек направляется на функционирование аварийных служб, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков и обслуживания сетей. Такая ситуация приводит к снижению уровня надежности и безопасности газотранспортной системы", - объясняет финансовый директор компании Лилия Кузнецова.

Тарифная выручка "Днепрогаза", которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 331,3 млн. грн. Однако установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов компании, из-за чего расходы превысили выручку. По итогам 2019 года убытки предприятия составили 272,5 млн. грн.

Тариф на распределение для АО "Днепрогаз" должен обеспечивать стабильную работу газопроводов Днепра и Днепровского района. Для поддержания безаварийного состояния почти 5,5 тыс. км распределительных газовых сетей города требуются специалисты высокого уровня квалификации.

"Из-за того, что уровень оплаты труда работников Днепрогаза остается ниже средних зарплат в промышленном секторе региона, штат компании укомплектован только на 74%. Компания не в состоянии заполнить ряд вакансий из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение", - говорится в сообщении.

Предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, контролеров газового хозяйства. При норме в 8-10% для промышленного сектора показатель текучести кадров составляет 15% в год.

В связи с этим руководство АО "Днепрогаз" будет продолжать активно отстаивать интересы своих работников и вести диалог с НКРЭКУ с целью повышения уровня заработной платы до уровня средней по промышленности.