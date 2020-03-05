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 Палата представителей США проголосовала за выделение $8 миллиардов против коронавируса

Палата представителей США проголосовала за законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, следует из итогов голосования.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"За" высказались 415 конгрессмена, против — лишь двое. Далее документ должен поступить на рассмотрение в сенат.

Число жертв коронавируса в США возросло в среду до 11, из них десять в штате Вашингтон и один в Калифорнии. Всего по стране подтверждены 80 заражений, большинство — в этих двух штатах.

Ранее президент Дональд Трамп запросил у конгресса на борьбу в вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов. Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будут гораздо выше.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179558
 
 
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