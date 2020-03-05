 Twitter начал тестирование собственную версию сторис

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

"Только в Бразилии мы начинаем тестирование (на Android и iOS) новых возможностей. Это называется Fleets", – написал он в своем Twitter. Бейкпур добавил, что сервис временных сообщений Fleets создан, чтобы снять опасения пользователей, удерживающие от общения в соцсети.

В аккаунте бразильского подразделения Twitter говорится, что соцсеть "экспериментирует с новым способом "мыслить вслух" в Twitter, без лайков, ретвитов и публичных комментариев". Сервис позволит размещать не только текстовые сообщения, но и файлы других медиаформатов. Отреагировать на fleets, которые появятся в верхней части tweet-ленты, можно будет только с помощью эмодзи.

Формат сторис (сообщений, доступных 24 часа) появился в Snapchat. Сейчас он или его аналоги представлены во всех крупных социальных сетях: Instagram, Facebook.

Ранее в феврале Twitter презентовал возможность привлечения пользователей к проверке информации на достоверность через систему "заметок от сообщества" (Community Notes).

Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.