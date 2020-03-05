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 Количество пользователей онлайн-сервиса платы за газ на Житомирщине превысила 100 тысяч

За полгода количество клиентов АО "Житомиргаз", имеющих "Личный кабинет" на сайте 104.ua выросла на 10 тысяч. Сейчас онлайн-сервисом пользуются 105 тыс домохозяйств, что составляет почти 30% от числа клиентов компании.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Житомиргаз" сообщает БизнесЦензор.

Уже более пяти лет каждый клиент АО "Житомиргаз" имеет возможность контролировать свой личный счет онлайн. С помощью "Личного кабинета" клиенты компании могут передать показания счетчика, проверить состояние своего лицевого счета и оплатить потребленный газ онлайн. Только с начала 2020 года преимущества сервиса оценили 5500 новых пользователей этого сервиса.

"Если раньше большинство потребителей газа регистрировались на сайте именно для передачи показаний счетчика, то сейчас пользователи очень экономят свое время и все чаще платят за газ онлайн", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Житомиргаз" Сергей Пикуль.

Кроме такого интернет-ресурса очень популярными среди потребителей природного газа Житомирщины является "Viber-робот" 7104.ua.

"Всего за несколько секунд наши клиенты получают всю важную информацию по своему лицевому счету: загружают квитанции, передают показания счетчика, платят онлайн за газ и распределение", - сообщает компания.

"Житомиргаз" предлагает потребителям установить мобильное приложение 104 Mobile для Android или 104 Mobile Light для IOS. Удобный интерфейс приложений позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией и контролировать несколько лицевых счетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179548
 
 
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