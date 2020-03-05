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 Цены на нефть уверенно растут на общем оптимизме

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в четверг утром, — инвесторы отыгрывают общий оптимизм на мировых рынках, данные о запасах сырья в США и геополитические факторы, продолжая ждать новостей от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% — до 51,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,37%, до 47,42 доллара за баррель.

В четверг на мировых рынках царит оптимизм, вызванный новостями о поддержке мировой экономики в условиях коронавируса. Позитива нефтяным трейдером добавили данные по запасам сырья в США, которые за минувшую неделю выросли слабее прогноза — только на 0,8 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,6 миллиона. При этом запасы бензина и дистилляторов уменьшились на 4,3 миллиона и 4 миллиона баррелей соответственно.

На котировки также влияют новости о том, что воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией предотвратила попытку подрыва нефтяного танкера в Аравийском море.

В четверг цены на нефть частично отыгрывают снижение предыдущей сессии, вызванное неопределенными новостями от ОПЕК+. При этом интрига с дальнейшей судьбой сделки пока сохраняется.

В среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в Вене вынес рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки в условиях коронавируса, но решил пока оставить ее в тайне. При этом Россия выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщил источник РИА Новости.

"Если ОПЕК+ согласится с чем-то средним между российской просьбой об отсутствии изменений в сокращениях и предложением Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу более чем на 1 миллион баррелей в день, этого может быть недостаточно для поддержания нынешних цен", — прокомментировал ситуацию агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya). Если ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи менее чем на 1 миллион баррелей в день, цены на нефть резко пойдут вниз, предупредил аналитик.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179543
 
 
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