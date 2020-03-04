 Рада назначит остальных министров Кабмина Шмыгаля через две недели, – нардеп

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Позиция Дениса Шмыгаля такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростылева, то если он отказался – найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", –рассказал Корниенко.

По словам депутата, недостающих руководителей министерств можно назначить на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех министров", – заявил замглавы фракции "Слуга народа".

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.