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 "Укрэнерго" заказало строительство линии электропередач за 360 миллионов

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 26 февраля по результатам тендера заказало ООО "Структум" строительство воздушной линии электропередач во Львовской и Ивано-Франковской областях за 360,89 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до осени 2022 года построят высоковольтную линию 330 кВ Западноукраинская - Богородчаны длиной 43 км с реконструкцией ПС 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская".

Субподрядчик ООО "Энерго Мониторинг" выполнит строительные работы на 10% стоимости, ООО "Интергеостиль" – землеустроительные работы на 6%, а ООО "Проэнерджи" – проектировочные на 1%.

Предложение победителя торгов было всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки.

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ООО "Нордик-Строй" жаловалось в АМКУ, что заказчик не позволяет подать аналогичный договор субподрядчика о строительстве воздушных линий, но опоздало с жалобой. Эту фирму в итоге не допустили к аукциону именно из-за отсутствия аналогичного договора, а также ряда других документов.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов была чешская фирма EGEM s.r.o., которая принадлежит фирме Energetické montáže Holding, a.s.

На сайте самой EGEM s.r.o. сказано, что она входит в группу "EP Industries", которая принадлежит кипрскому офшору EP Industries Holding Limited. Владельцами последнего в свою очередь является EPI Holding, a.s. (60%) чешского миллиардера Даниэла Кретинськи и Neruna Ltd (40%) компании J&T Private Equity Group.

Основателем столичного "Структуму" с уставным капиталом 2 тыс. грн является компания "Сеп Групп Холдинг ГмбХ" (Cep Group Holding GmbH, Австрия) киевлян Александра и Елены Бокань. Ранее эта компания под названием "Строительная компания "Вертекс" принадлежал Боканям напрямую.

Как отмечает издание, победитель фигурирует в уголовном производстве от 18 октября 2018 года.

По мнению следствия, служащие "Укрэнерго" вместе со структурным подразделением "Укрэнергосервис" по предварительному сговору со служащими частных фирм с 2016 года разворовывали средства при закупке и проведению работ на объектах "Укрэнерго".

Полиция считает, что они сговорились с компанией "Структум", что та в 2019 году победит на тендере по реконструкции участка ВЛ 750 кВ Западноукраинская - Альбертирша с заведомо завышенной ожидаемой стоимостью 9 млн грн. При этом предыдущий тендер на эти работы с ожидаемой стоимостью 7 млн ​​грн был отменен. По мнению следствия, директор фирмы внес заведомо ложные сведения в проектно-сметную и бухгалтерскую документацию по выполнению данных работ.

Ранее фирма выиграла подряды "Укрэнерго" и АО "Херсоноблэнерго" на 16,78 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179492
 
 
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