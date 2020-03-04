 Рада назначила новый состав Кабмина (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующее представление премьер-министра поддержали 277 народных депутатов.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

В то же время в новом правительстве должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации сохранил Михаил Федоров.

Кроме того, на посту главы Минюста остался Денис Малюська, министра внутренних дел – Арсен Аваков, министра инфраструктуры – Владислав Криклий.

На должность вице-премьера по европейской интеграции в новом правительстве назначен бывший глава МИДа Владимир Пристайко.

В экономическом блоке на должность министра финансов назначен Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 2010 году исполнял обязанности главы Минфина.

Министром развития общин и территорий назначен глава Киевской ОГА, харьковский застройщик Алесей Чернышев. Ранее он длительное время возглавлял концерн "Авек" бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Министром социальной политики назначена Марина Лазебная. Она в 2013 году возглавляла Государственную службу занятости, в конце августа 2019 года Кабмин назначил Лазебную главой Государственной социальной службы, но уже в начале октября она была уволена.

На должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий назначен адвокат и бывший заместитель главы КГГА Алексей Резников.

На должность министра по делам ветеранов назначен генерал-лейтинант, заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Бессараб.

На должность главы Минздрава назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах.

Министром молодежи и спорта назначен Вадим Гутцайт, министром Кабинета министров – Олег Немчинов.

Кроме того, по представлению президента Владимира Зеленского, министром обороны назначен Андрей Таран. За принятие соответствующего постановления №3169 проголосовали 285 народных депутатов.

Кроме того, по квоте президента министром иностранных дел назначен Дмитрий Кулеба, ранее занимавший должность вице-премьера по европейской интеграции. Это постановление №3170 поддержали 288 депутатов.

После этого депутаты 336 голосами поддержали постановление №3171 об увольнении с должностей членов Кабинета министров Алексея Гончарука.

Согласно процедуре, затем члены нового правительства приняли присягу.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.