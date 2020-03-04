 Минэкономики спрогнозировало снижение урожая зерновых до 65 миллионов тонн

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Благодаря теплой зиме, большинство культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, и площадь, которая, вероятно, будет повторно засеяна, составляет около 800 тыс. гектаров, включая 700 тыс. гектаров пшеницы", – сказал Высоцкий.

По словам заместителя министра, урожай пшеницы в 2020 году может упасть до примерно 23 млн тонн с 28 млн в 2019 году из-за меньшей посевной площади.

Высоцкий добавил, что Украина, которая уже экспортировала около 40 млн тонн зерна с начала сезона 2019/20, может экспортировать рекордные 52-55 млн тонн зерна в этом сезоне. Но в следующем сезоне поставки могут сократиться до 40-45 млн тонн из-за меньшего урожая.

Как сообщалось, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, составил рекордные 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.