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 Новый премьер анонсировал пересмотр госбюджета на 2020 год

Новый состав Кабинета министров планирует в ближайшее время пересмотреть госбюджет на 2020 год.

Как передает БизнесЦензор, об этом новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, выступая в парламенте.

"Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно всего в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам. Есть расходы, которые мы должны уменьшить – это касается и зарплат и премий должностных лиц. В том числе и министров нового правительства, членов наблюдательных советов, чиновников", – заявил Шмыгаль.

В то же время новый премьер не уточнил пути увеличения социальных расходов при невыполнении госбюджета по доходам в январе и феврале.

"Вопрос нахождения дополнительных средств в бюджете – это вопрос быстрого пересмотра бюджета на этот год в части перераспределения внутри бюджета расходов и доходов. Поэтому эта наша общая работа наша общая ответственности и за уровень пенсий, и за уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума", – добавил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности увеличить расходы госбюджета.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Напомним, о планах пересмотра госбюджета на 2020 год ранее заявлял экс-премьер Алексей Гончарук.

По данным Госказначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи.

В том числе доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи. В Минфине поясняли, что на снижение таможенных поступлений повлияло укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), а также снижение цен на природный газ.

В январе 2020 года отставание от плана составляло 24% или 13,8 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179469
 
 
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Бюджет наполнить очень легко.1.Все законы привести в соответствие с Конституцией Украины.2.Отменить антиконституционные"рыночные" законы в энергетическом секторе и сфере ЖКХ. 3. Отменить разрушительные "реформы" судебной системы и здравоохранения. 4.Распустить все фейковые "антиконституционные структуры -расходы на содержание которых многократно превышают возвращенные ими деньги в бюджет. Возвратить ОБОП и ОБЭП, защищающие интересы государства ,дать им широчайшие полномочия и политическую поддержку. 5.Деньги вкладывать в реальную,а не в "цифровую" экономику,прекратить супсидировать "зеленых" альтернативных паразитов-лохотронщиков,создавая им незаконные преференции за счет традиционных атомной,тепло и гидрогенерации. Пусть конкурируют по законам "рынка" и продают свою энергию дешевле той же атомной(53 коп квт/час) а не в 10 раз дороже.6. Отменить все преступные антиконституционные аукционы,на которые выставляются стратегические предприятия энергетики и обеспечивающие пищевую безопасность.7.Навести порядок в сель/хоз секторе,отравившем за 6 лет ядовитыми стоками с полей,производящих ГМО отраву Каховское вдхр,и еще 2400 водоемов,территория вокруг которых превращена в "зону экологического бедствия",датировать фермеров,производящих экологичную продукцию без ГМО компонентов.Запретить использование раундапа и тиаклоприда(как это уже сделано в ЕС)
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Индексацию пенсий дайте людям с 1 марта , как при "барыге".
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