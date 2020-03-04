 Новый премьер анонсировал пересмотр госбюджета на 2020 год

Как передает БизнесЦензор, об этом новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, выступая в парламенте.

"Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно всего в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам. Есть расходы, которые мы должны уменьшить – это касается и зарплат и премий должностных лиц. В том числе и министров нового правительства, членов наблюдательных советов, чиновников", – заявил Шмыгаль.

В то же время новый премьер не уточнил пути увеличения социальных расходов при невыполнении госбюджета по доходам в январе и феврале.

"Вопрос нахождения дополнительных средств в бюджете – это вопрос быстрого пересмотра бюджета на этот год в части перераспределения внутри бюджета расходов и доходов. Поэтому эта наша общая работа наша общая ответственности и за уровень пенсий, и за уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума", – добавил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности увеличить расходы госбюджета.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Напомним, о планах пересмотра госбюджета на 2020 год ранее заявлял экс-премьер Алексей Гончарук.

По данным Госказначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи.

В том числе доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи. В Минфине поясняли, что на снижение таможенных поступлений повлияло укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), а также снижение цен на природный газ.

В январе 2020 года отставание от плана составляло 24% или 13,8 млрд грн.