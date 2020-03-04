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 Корпорация "УкрАВТО" Васадзе увеличила чистую прибыль в 25 раз

АО "Украинская автомобильная корпорация" ("УкрАВТО"), по предварительным данным, завершила 2019 год с чистой прибылью 368,12 млн грн, что в 24,8 раза больше, чем в 2018 году (14,87 млн грн).

Согласно обнародованной в системе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 8 апреля, нераспределенная прибыль на 1 января 2020 года составляла 1,6 млрд грн (годом ранее – 1,23 млрд грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В корпорации пока не прокомментировали такой рост чистой прибыли по итогам прошлого года.

Проектом решений собрания предусмотрено полученную чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать. Чистая прибыль на одну акцию составила 58,15 грн.

Согласно публикации, за минувший год текущие обязательства корпорации сократились на 32,5% – до 1,58 млрд грн, долгосрочные не сформировались.

Активы АО "УкрАВТО" сократились на 10,7% – до 3,31 млрд грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность снизилась на 36,2% – до 849,36 млн грн.

Собственный капитал корпорации к началу года составил 1,73 млрд грн, в том числе уставный – 94,96 млн грн.

"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций АО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.

Согласно последним обнародованным финансовым отчетам НКЦБФР, В 2017 году чистый доход корпорации вырос на 30% к 2016 году – до 2,57 млрд грн, чистая прибыль составила 254,7 млн грн против убытка 3,08 млн грн годом ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179467
 
 
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