[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.77 27.46
 Макроэкономика
  435  0
Материалы по теме:
Все про:Google (365) бизнес (320) Microsoft (144) COVID-19 (38)

 Google и Microsoft сделали бесплатными бизнес-сервисы из-за коронавируса

Американские корпорации Google и Microsoft объявили, что сделали свои корпоративные средства связи бесплатными на ограниченный период из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Verge, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Google заявила, что предоставляет свободный доступ к платным функциям Hangouts Meet для всех пользователей наборов облачных сервисов G Suite и G Suite for Education по всему миру до 1 июля. Microsoft начала предоставлять бесплатный полугодовой пробный доступ к премиальным функциям корпоративного сервиса связи Microsoft Teams.

В Hangouts Meet теперь можно организовывать конференции до 250 участников, а также устраивать прямые трансляции до 100 тыс. зрителей с одного домена (ранее эти функции стоили дополнительно $13 в месяц). Бесплатный доступ к Microsoft Teams сначала предоставлялся для госпиталей, школ и бизнеса в Китае, однако теперь доступен по всему миру. 10 марта Microsoft выпустит обновление для Teams, которое снимет ограничения на количество пользователей в одном чате и позволит делать расписание видеозвонков и конференций.

И Google, и Microsoft отреагировали на распространение нового коронавируса отменой конференций в апреле и мае. В Google также приостановили международные поездки для работников, а в Microsoft призвали сотрудников работать из дома, чтобы предотвратить распространение болезни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179459
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Гончарук_Алексей Зеленский импорт Кабмин назначение отставка США экспорт
 
 
 
 
 
 вверх