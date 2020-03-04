 Google и Microsoft сделали бесплатными бизнес-сервисы из-за коронавируса

Об этом сообщает The Verge, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Google заявила, что предоставляет свободный доступ к платным функциям Hangouts Meet для всех пользователей наборов облачных сервисов G Suite и G Suite for Education по всему миру до 1 июля. Microsoft начала предоставлять бесплатный полугодовой пробный доступ к премиальным функциям корпоративного сервиса связи Microsoft Teams.

В Hangouts Meet теперь можно организовывать конференции до 250 участников, а также устраивать прямые трансляции до 100 тыс. зрителей с одного домена (ранее эти функции стоили дополнительно $13 в месяц). Бесплатный доступ к Microsoft Teams сначала предоставлялся для госпиталей, школ и бизнеса в Китае, однако теперь доступен по всему миру. 10 марта Microsoft выпустит обновление для Teams, которое снимет ограничения на количество пользователей в одном чате и позволит делать расписание видеозвонков и конференций.

И Google, и Microsoft отреагировали на распространение нового коронавируса отменой конференций в апреле и мае. В Google также приостановили международные поездки для работников, а в Microsoft призвали сотрудников работать из дома, чтобы предотвратить распространение болезни.