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 В Киеве запустят связь 4G на первой станции метро

5 марта в киевском метро, на станции "Академгородок", состоится демонстрационный запуск 4G.

Об этом говорится в сообщении lifecell, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на мероприятии будут присутствовать СЕО и представители большой тройки мобильных операторов – "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, советник Киевского городского головы Максим Бахматов и представители Киевского метрополитена, представители вендора Huawei.

На мероприятии расскажут детали запуска и развертывания 4G в киевской подземке, планы запуска на всех станциях, а также о трудностях, с которыми сталкиваются операторы при реализации данного проекта. Также сможете протестировать скоростной мобильный интернет под землей на собственных смартфонах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179454
 
 
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