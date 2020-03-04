 Зеленский раскритиковал запуск второго этапа медицинской реформы с 1 апреля

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил, выступая в Верховной Раде.

"Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля. Это правда. Почти ежедневно у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, врачи боятся увольнений, местные власти иногда не готовы принимать полномочия, нет достаточного финансирования и тому подобное", – сказал президент.

"Есть большие вопросы по тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. Следовательно, главный вопрос: куда мы спешим? Куда мы летим?", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что он инициировал создание коллегии с участием ряда опытных врачей страны, которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы.

"Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем по всей стране или не туда", – отметил президент.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук 21 февраля заявлял, что правительство Украины готово ко второму этапу реформы здравоохранения, который стартует с 1 апреля 2020 года.

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Напомним, с 1 апрелядолжен заработать второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.

По программе Национальная служба здоровья будет оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.

НСЗУ 11 февраля объявила о старте приема предложений о заключении договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году.

По состоянию на 18 февраля 1,08 тыс. специализированных медучреждений подали в НСЗУ более 5 тыс. предложений о заключении таких договоров, что свидетельствует о готовности регионов к внедрению медицинской реформы.

Напомним, против проведения медицинской реформы активно выступает ряд руководителей государственных специализированных медучреждений, в том числе известный кардиохирург Борис Тодуров, который более десяти лет возглавляет государственный "Институт сердца".

При этом журналисты выяснили, что семья Тодурова владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения.