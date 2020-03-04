 Кабмин предусмотрел льготные кредиты для семей военнослужащих для строительства жилья

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.

"В частности, предоставляется право уполномоченным членам семей участников боевых действий, которые продолжают военную службу в Вооруженных Силах Украины по контракту, в случае призыва таких лиц при мобилизации и до окончания прохождения военной службы в особый период, на получение льготного кредита", – сказано в сообщении.

Кроме того, в связи с ростом цен как на готовое жилье, так и на строительные материалы и услуги, увеличен размер такого кредита: с 300 тыс. до 400 тыс. грн – для нового строительства; со 150 тыс. до 250 тыс. грн – для реконструкции или достройки жилого дома; с 200 тыс. до 300 тыс. грн –для приобретения жилья; с 50 тыс. до 100 тыс. грн – для строительства инженерных сетей, подключение их к существующим коммуникациям.