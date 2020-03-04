 Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления №3168 проголосовал 291 народный депутат.

"Прошлый состав Кабмина делал все возможное. Сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, таким будет следующий состав правительства Украины", – сказал Зеленский, представляя проект документа в парламенте.

В свою очередь Денис Шмыгаль, выступая перед депутатами, среди приоритетов нового правительства назвал недопущение бюджетного кризиса.

Новый премьер также назвал первоочередными задачами разработку плана противостояния распространению короновируса, а также усиление экономического блока правительства.

"Пока что мы увидели только укрепление гривни, которое ударило, к сожалению, по экспорту, но никак не отобразилось на доходах обычных украинцев", – отметил Шмыгаль.

Он также перечислил ряд проектов бывшего правительства, которыми планирует заняться на должности премьер-министра: запуск программы "Большого строительства", программу доступных кредитов для малого бизнеса, цифровизацию процессов госуправления, продолжение децентрализации.

"Программа правительства будет представлена согласно закону в определенные сроки, там будут указаны определенные векторы, но они не изменятся существенно от того, куда мы двигаемся", – добавил Шмыгаль.

Согласно поданной декларации, вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль в 2019 году получил 3,39 млн грн доходов в виде зарплаты.

Шмыгаль также задекларировал наличными $115 тыс., а его жена – $80 тыс. Чиновник владеет гаражом (15,9 кв. м) во Львове и земельным участком (2 200 кв. м) во Львовской области. Его жена владеет земучастком (151 кв. м) и домом (215,9 кв. м) во Львове, 25% еще одного земучастка (458 кв. м) во Львове, нежилым зданием (417,32 кв. м) и земучастком (2 200 кв. м) во Львовской области.

Жена вице-премьера также владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский предложил правящей фракции "Слуга народа" отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, назначив на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, а также сменив большинство министров.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.