 Рост мировой экономики в 2020 году будет ниже прошлогоднего, – МВФ

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева журналистам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Георгиевой, масштабы будут зависеть от "своевременности и эффективности" ответных мер в сфере здравоохранения со стороны мировых правительств, сообщает MarketWatch.

"Мы наблюдаем переход к более неблагоприятному сценарию для мировой экономики", - отметила глава МВФ.

Ранее 4 марта Международный валютный и финансовый комитет, совещательный орган совета управляющих, провел телефонную конференцию.

"Экономические и финансовые последствия ощущаются во всем мире, создавая неопределенность и ухудшая перспективы ближайшего будущего", - говорилось в заявлении по ее итогам.

"Мы полны решимости оказать необходимую поддержку для смягчения воздействий, особенно на наиболее уязвимые слои населения и страны. Мы призвали МВФ использовать все имеющиеся у него финансовые инструменты для оказания помощи нуждающимся странам-членам. Мы уверены, что, работая вместе, мы преодолеем стоящую перед нами задачу и восстановим всеобщий рост и процветание", - сообщалось в документе.

Глава МВФ, комментируя это заявление, сказала, что "есть четкая приверженность действовать скоординированным образом".

В конце февраля МВФ снизил прогноз роста ВВП Китая в 2020 году до 5,6% с ожидавшихся ранее 6%, отметив, что эпидемия коронавируса замедлит рост мирового ВВП на 0,1 п.п.

"В январе мы прогнозировали укрепление роста мировой экономики с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор COVID-19 стал глобальным чрезвычайным происшествием и подорвал деятельность Китая", - сказала тогда Георгиева.

При этом она отметила, что неопределенности слишком велики, чтобы давать точные прогнозы.