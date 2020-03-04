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 Рада отправила в отставку Кабмин Гончарука

Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с занимаемой должности.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий проект постановления №3158 проголосовали 353 народных депутата.

Таким образом, парламент отправил в отставку весь действующий состав правительства.

Перед голосованием за постановление премьер-министр Алексей Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством достижение макроэкономической стабильности, запуск концессионных конкурсов, а также борьбу с коррупцией.

В этом контексте Гончарук упомянул смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

"Это не особенная компания – таких компаний десятки. Наше правительство сменило менеджмент в десятках компаний", – подчеркнул премьер.

"Мы перекрыли много теневых схем, поэтому в последние месяцы на нас вылились тонны грязи", – добавил Гончарук.

Перед этим президент Владимир Зеленский в Верховной Раде отметил, что Кабмин под руководством Алексея Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан.

"Будем объективными – это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало", – сказал Зеленский.

По словам президента, правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца".

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский предложил правящей фракции "Слуга народа" отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, назначив на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, а также сменив большинство министров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179421
 
 
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Значит следуя логике курс нового правительства будет кардинально отличаться от старого? Иначе зачем было менять "шило на мыло",или "часы на трусы"(как получится,поживем,увидим). Со сменой правительства логично отменить все законы,им инициированные,противоречащие стст 1,3 Конституции Украины.А новый премьер должен пообещать народу Украины,слугой которого он является приостановить все "дебило-реформы",приведшие к краху экономики, инициировать отмену законов КСУ ,противоречащих Конституции и вернуться к здравому смыслу . В первую очередь надо пересмотреть и отменить все законы,принятые пачками за последние 6 лет,99%которых противоречит Конституции.Остановить "Судебную реформу"-по сути развал одной из ветвей власти и разогнать паразитические прокладки,АО,ООО и пр "Рога с копытами"-убивающие энергетику. Наказать виновных в незаконных коррупционных схемах дотаций "зеленым" - экологически вредным паразитам,грабящих атомную,тепловую и гидрогенерацию дебильными 10ти кратными "зелеными"тарифами из карманов бытовых и промышленных потребителей.Короче работы всем ветвям власти предостаточно и поскольку запас прочности государства на исходе-надо средства бюджета вкладывать в реальную экономику,а не дебильную "цифровую"
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