 Зеленский обвинил таможню в срыве плана поступлений госбюджета

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил, выступая в Верховной Раде.

"Невыполнение госбюджета 16 млрд грн. 13 из них – это провал поступлений от таможни", – сказал президент.

По словам Зеленского, "контрабанда полностью не исчезла".

"Выглядит так, что контрабанда отправила таможню в нокаут", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи.

В том числе доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи. В Минфине поясняли, что на снижение таможенных поступлений повлияло укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), а также снижение цен на природный газ.

В январе 2020 года отставание от плана составляло 24% или 13,8 млрд грн.