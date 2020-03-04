 Евросоюз снял запрет на импорт украинской курятины, – посол

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы одержали две победы в аграрном и санитарном и фитосанитарном секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Запрет был введен в связи выявлением вспышки гриппа птицы на территории Украины. Во-вторых, ЕС впервые применил режим зонирования до Украины в контексте вспышки гриппа птицы", - написал Точицкий.

Он также добавил, что планируется ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС.

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Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.