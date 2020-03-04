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 Немецкий концерн BMW представил новый логотип. ФОТО

Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) представил обновленный логотип и концепт нового электрокара.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается в официальном Twitter компании.

Обновленный логотип будет полупрозрачным.

Немецкий концерн также представил концепт модели BMW i4, который планируется запустить в производство в 2021 году. Ожидается, что электромобиль будет иметь запас хода 600 км без подзарядки.

Как сообщалось, ранее стало известно, что компания BMW решила не обновлять свой первый серийный электромобиль i3, который она выпускает с 2013 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179405
 
 
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