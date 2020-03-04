 Авиакомпания SkyUp планирует открыть базу в Одессе

Об этом сообщил совладелец компании Александр Альба в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Авиакомпания SkyUp Airlines всегда декларировала стремление развивать внутреннее авиасообщение и региональные аэропорты. Мы открыли собственные базы в Харькове, Львове, Запорожье, а также планируем открытие базы в Одессе. Мы хотим выполнять рейсы в эти регионы и считаем справедливым применение единой ставки до всех аэропортов", – сообщил Альба.

По словам совладельца авиаперевозчика, важным шагом и поддержкой для региональных аэропортов должна стать разработка программы их развития на государственном уровне.

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Как сообщалось, в начале марта авиакомпания SkyUp Airlines пополнила свой флот одиннадцатым самолетом – Boeing 737-900ER 2008 года выпуска.

В 2020 году SkyUp Airlines планирует пополнить свой авиапарк двумя самолетами Boeing.

Кроме того, авиакомпания намерена запустить более 30 новых направлений из Киева и регионов. Планируется, в частности, запуск рейсов по таким направлениям: Италия (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеция-Терме, Неаполь, Бари, Пиза, Римини), Греция (Закиф, Корфу, Ираклион), Португалия (Лиссабон), Испания (Барселона), Израиль (Тель-Авив), Болгария (Бургас), Грузия (Батуми, Тбилиси), Кипр (Ларнака).

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эш-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.