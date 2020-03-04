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 Рябошапка заявил о прогрессе в делах против компаний Коломойского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает одной из причин инициированного рядом депутатов Верховной Рады вопроса о своей отставке прогресс в расследовании дел о выведении денег из "Приватбанка" и "Укрнафты", в которых фигурируют связанные с олигархом Игорем Коломойским компании.

Об этом Рябошапка заявил после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они (народные депутаты, – ред.) видят, что ничего не могут "порешать"… и когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и приближенным к ним. Очевидно, что это начинает вызывать обеспокоенность. Еще есть хороший прогресс по делу "Приватбанка", "Укрнафты", и все эти вещи вынуждают некоторых людей двигаться быстрее и циничнее", – сказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, найдется ли в Верховной Раде 226 голосов для его отставки, генпрокурор сказал: "Меня это не интересует".

Говоря о том, что он будет делать, если все-таки голоса за его отставку в Раде найдутся, Рябошапка сказал: "Буду думать, что я буду делать, а потом буду делать то, что я придумал".

Глава Офиса генпрокурора также рассказал, что некоторые народные депутаты приходили к нему с просьбой назначить "своего прокурора". На уточняющий вопрос, из какой фракции были эти депутаты, Рябошапка сказал: "Из "Слуги народа".

Также Рябошапка указал на то, что один из инициаторов выражения недоверия генпрокурору, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива несколько раз так и не явился к следователю для вручения подозрения в уголовном производстве.

Как сообщалось, 29 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором Украины. До этого он занимал должность заместителя Офиса президента.

В последнее время деятельность Рябошапки на посту генпрокурора активно критиковал ряд народных депутатов, в том числе лоббирующих интересы олигарха Игоря Коломойского.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179402
 
 
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