 Ввод жилья в эксплуатацию вырос за год на 27%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе, как сообщается, 23,7%, или 2,62 млн кв. м жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах за год введено в эксплуатацию 6,81 млн кв. м жилья (61,7% общего объема), в сельской местности – 4,22 млн кв. м. При этом 53% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 46,9% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 125,99 тыс. квартир, при этом в городах – 87,82 тыс., в селах – 38,16 тыс.

Средняя площадь квартир составила 87,5 кв. м, при этом в одноквартирных домах – 154,9 кв. м, в многоквартирных – 58,7 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях по итогам 2019 года введено в эксплуатацию 55,4% общего объема жилья, в частности в Киеве – 1,11 млн кв. м (10,1%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в Харьковской (на 27,9%, до 381,5 тыс. кв. м) и Хмельницкой (на 0,4%, до 323,5 тыс. кв. м) областях, а также в Киеве (на 11,3%).

Наивысшие показатели роста ввода жилья в 2019 году к предыдущему году (с учетом временного порядка) зафиксированы в Николаевской (на 118,3%, до 112 тыс. кв. м), Одесской (на 91,5%, до 1,09 млн кв. м), Ивано-Франковской (на 86,3%, до 752,9 тыс. кв. м) и Черновицкой (на 70,5%, до 490,2 тыс. кв. м) областях.

По данным Госстата, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, в 2018 году ввод в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 8 млн 689 тыс. кв. м.