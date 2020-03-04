 Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС упали до минимума за год

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечается, в последний раз ниже 11 грн/л средняя розничная цена газа опускалась год назад – в марте 2019 года.

В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" опустила цены на 3-8 копеек – до 10,30–10,37 грн/л.

В сети "БРСМ-Нафта" автогаз подешевел на 9 копеек – до 11,00 грн/л.

На 10 копеек за литр цена на автогаз опустилась в сетях Chipo и "Род-Ник".

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,53 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.