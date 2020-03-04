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Все про:авто (2248) АЗС (709) цены (1262) сжиженный газ (509)

 Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС упали до минимума за год

Розничные сети 4 марта снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 копеек за литр, после чего средняя по стране цена снизилась до 10,98 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечается, в последний раз ниже 11 грн/л средняя розничная цена газа опускалась год назад – в марте 2019 года.

В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" опустила цены на 3-8 копеек – до 10,30–10,37 грн/л.

В сети "БРСМ-Нафта" автогаз подешевел на 9 копеек – до 11,00 грн/л.

На 10 копеек за литр цена на автогаз опустилась в сетях Chipo и "Род-Ник".

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,53 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179392
 
 
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Цена на газ в ЕС-115$,Газ нашей выработки обходится раза в 2 дешевле(не с океанских платформ добывается,и не в Арктике).Если учесть что 1литр газа=0230куб.м,то с 1куб/м получается 4 литра сжиженного газа. Т.е если с 1000 куб.м по 115$ получается 4000 литров сжиженного газа,то цена 1 литра равняется (0.115$ разделить на 4)=0.6 грн. Т.е цена 1л. купленного газа в ЕС без копеечных затрат на сжижение=60 коп/литр. Нам его продают в 20 раз дороже,преподнося снижение на 10 коп-как аттракцион невиданной щедрости. А газ нашей добычи-в 40 раз дороже стоимости добычи.. Газ получается не сжиженный- а спиз@енный у государства и бюджета и всех водителей. Примерно такая же картина и с бытовым газом-где потребители содержат шайку неконституционных(ст13) паразитических прокладок АО,ООО и пр "Рогов с копытами",грабящих бюджет и потребителей-бытовых и промышленных. Пора соответствующим структурам наводить порядок в этом вопросе-регулировать норму прибыли для одних и разогнать "розничных лохо- рыночников" в газовом секторе и энергетике.
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