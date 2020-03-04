 Беларусь повысила акциз на импорт бензина и дизтоплива в 4 раза

Об этом говорится в сообщении Администрации президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме. Указом с 1 марта 2020 года в 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия", - сказано в сообщении.

Понижающий коэффициент 0,25 для ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ, который, по сути, нивелирует для них эффект от четырехкратного повышение ставок акциза, установлен "в целях недопущения роста розничных цен".

По данным белорусской службы статистики, в 2019 году в страну было импортировано всего 247 тыс. тонн нефтепродуктов (по УКТВЭД 2710) из которых 77,9 тыс. тонн - из России. В частности, из России поступило 3,3 тыс. тонн легких дистиллятов (бензины) по УКТВЭД 271012 и 74,6 тыс. тонн тяжелых дистиллятов (дизтопливо) по УКТВЭД 271019.

Годовое потребление бензина в Беларуси оценивается в 1,3 млн тонн, ДТ - в 3,1 млн тонн.

Ставки акцизного налога, согласно редакции Налогового кодекса РБ от 2019 года, составляли 252,59 белорусских рублей на тонну для бензина Евро-5 (101 евро/т) и 138,33 белорусских рублей для ДТ Евро-5 (55,3 евро/т).

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что АЗС российских нефтяных компаний столкнулись со сложностями в снабжении топливом из-за продолжающегося спора между Минском и Москвой по ценам на нефть. В частности, они рассматривали варианты закупки топлива в соседних странах в условиях резкого сокращения поставок нефти из РФ на НПЗ Беларуси.

На розничном рынке Беларуси присутствуют розничные сети российских "Лукойла", "Газпромнефти", "Роснефти" и "Татнефти", суммарное число заправок которых составляет около 20% от общего числа АЗС в республике.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года Беларусь не подписала долгосрочных контрактов на поставки нефти с российскими нефтяными компаниями из-за споров по цене. Предметом спора, по информации СМИ, стала премия к беспошлинной цене нефти, которая в 2019 году составляла в районе $10/т.

С 2015 года Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Пошлина должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год и к 2024 году обнулиться. С поставок в Беларусь пошлина не взымается, поэтому для нее налоговый маневр означает постепенное снижение скидки на российскую нефть - до нуля в 2024 году. Например, на март 2020 года экспортная пошлина составляет $66,9/т. Беларусь оценивает потери от российского налогового маневра в $420-430 млн только за 2020 год.

21 февраля РФ предложила РБ компенсировать часть этих потерь за счет снижения премии российских НК на $2/т. Финальной договоренности, по состоянию на 4 марта, не достигнуто.

На март Беларусь планирует закупить две партии азербайджанской нефти через порт Одесса с дальнейшей поставкой по трубопроводу Одесса-Броды.